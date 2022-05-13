Çubuk'ta yol ve kaldırım çalışması yapıldı - Haberler

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, belediye ekiplerince bazı mahallelerde yol ve kaldırım çalışması gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Çavundur, Yavuz Selim, Yıldırım Beyazıt, Dumlupınar ve Barbaros mahallelerinde asfalt yaması yaptı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki 2 kilometrelik kaldırım çalışmasını sürdüren ekipler, belirlenen mahallelerde de kilitli taş ve peyzaj işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, Okçular ve Saraycık mahallelerindeki fırın yapımını tamamladı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş da ekiplerin çalışmasını inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Demirbaş, ilçenin her kesiminin kendisine ulaşabileceğini belirterek, "İlçemizin sorunlarını ve halkımızın taleplerini mümkün olan en kısa sürede yerine getirmeye çalışıyoruz. Baharın gelmesiyle görüldüğü gibi ilçemizin her alanında ekiplerimiz çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Özverili çalışmalarından ötürü belediye personelimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.