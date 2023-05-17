Çubuk'ta yeni sokak sağlıklaştırma projesi başladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri tarafından yeni sokak sağlıklaştırma projesi başlatıldı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri tarafından yeni sokak sağlıklaştırma projesi başlatıldı.
Çubuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi 10. Sokak'ta sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülüyor.
Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı açıklamada, projenin uygulanacağı sokakta yol, kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının yapılacağını belirtti.
Cephe giydirmeyle sokağın yeni bir görünüme kavuşacağını aktaran Demirbaş, "Bölgeyi, çehresini değiştirirken halkımızın yoğun şekilde kullanacağı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel