Çubuk'ta Yaya Geçidinde Kaza: 71 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobiin çarptığı Yaşar R. (71), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara- Çubuk Bulvarı'nda meydana geldi. Ankara'dan Çubuk istikametine giden M.Y. idaresindeki 06 EDE 474 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Yaşar R.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, daha sonra Etlik Şehir Hastanesi'nde sevk edildi. Tedaviye alınan Yaşar R.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.