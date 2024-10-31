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Çubuk'ta Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çubuk'ta Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi, 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın sonucu 11 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olay esnasında itfaiye ve sağlık personeline saldıran bir kişi gözaltına alındı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 11 kişiden 6'sı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine geç geldikleri iddiasıyla itfaiye ve sağlık personeline saldıran Ö.G. de gözaltına alındı.

Çubuk ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi Arafat Sokak'ta 4 katlı aile apartmanının 3'üncü katında oturan Şaban G.'ye ait dairede, saat 14.00 sıralarında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ev kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen aynı aileden Ömer G., Neva Hatun G., Miray Ece G., Hiranur G., Uğur G. ve Zeval G., ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Şilan G., Eslem Nur G., Muhammed G., Rojin G. ve Elif T.'ye olay yerinde müdahale edildi. Hastanede tedaviye alınan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AİLE YAKINLARI İLE EKİPLER ARASINDA ARBEDE

Yangın sırasında aile yakınları ile itfaiye ve sağlık ekipleri arasında tartışma ve arbede yaşandı. Aile yakınlarından Ö.G., sağlık çalışanlarına saldırdı. Bir sağlık görevlisi hafif yaralanırken, şüpheli Ö.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ayrıca aile yakınları, olayda ölen olmaması nedeniyle yangın sonrası binanın önünde kurban kesti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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