Çubuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 14 Bin Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Çubuk ilçesinde bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Aracında 14 bin adet sentetik uyuşturucu ecza bulunan K.D. (26) tutuklandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, aracında 14 bin adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirilen K.D. (26), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir ihbar üzerine şüpheli bir kişiyi takibe aldı. Sivil ekipler tarafından yapılan fiziki takip sonucu bir araç durduruldu. Ekiplerin arama yaptığı araçta, 14 bin adet sentetik uyuşturucu ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü K.D., jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. K.D., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
