Çubuk'taki Yerel Pazar, Çiftçilerin Ürünlerini Sunuyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde çiftçilerin yetiştirdiği ürünlerin satışa sunulduğu pazar ilgi görüyor.

Fatih Mahallesi Şehit İsmail Kansu Caddesi üzerinde haftanın her günü açık olan pazarda üreticiler, ürettikleri sebze ve meyveleri satıyor.

Emine Aydos, AA muhabirine, köyünün dağlarından topladığı alıçları satmak için pazara geldiğini belirterek, "Köyümüzde armut, elma gibi meyveler ile sebzeler üretiyoruz. Ekinlerimizden bulgur yapıyoruz. Burada turşuya kadar yaptığımız her şeyi satıyoruz." dedi.

Zeynep Ilık ise bahçelerinde ürettikleri yerli ürünleri sattıklarını ifade ederek, "Domates, biber, salatalık, fasulye gibi sebzelerden her çeşidimiz var. Fiyatlarımız uygun. Her gün burada tezgah açıyoruz. Yoğunluk cumartesi ve pazar günleri oluyor." diye konuştu.

Müşterilerden Günay Yürüten de İzmit'ten Ankara'ya iş için geldiğini, yolda gördüğü turşu kamyonunu takip ederek pazara ulaştığını kaydederek, şunları söyledi:

"Burada doğal ürünlerden aldık. Gördüğümüz kadarıyla güzel. Taze ve yerli olması bizi buraya çekiyor. Yani günlük, daha sabah toplanmış fasulye, akşamleyin yiyorsunuz. O yönüyle güzel. Çubuk turşusunu tattım. Gerçekten güzel bir turşu. Hatta buraya gelirken bir turşu kamyonunun peşine takılıp onun vasıtasıyla buraya kadar geldik."