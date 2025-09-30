Haberler

Çubuk'ta Turşu Üreticilerine Denetim Yapıldı

Çubuk'ta Turşu Üreticilerine Denetim Yapıldı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, coğrafi işaret belgesine sahip turşu üreticilerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, hijyen koşulları ve ürün kalitesi incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere düzeltme süresi verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde turşu üreticilerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Coğrafi işaret belgesine sahip Çubuk turşusunun üretiminde kalite ve hijyen standartlarının korunması amacıyla ilçede turşu üretimi ve ticareti yapan iş yerleri denetlendi.

Denetim, Çubuk Belediyesi Plan ve Proje, Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlükleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Gıda Teknolojisi Programı öğrencilerinden oluşan ekip tarafından 27 farklı adreste gerçekleştirdi.

İşletmelerin hijyen koşulları, ürünlerin saklama şartları, pH değeri ve tuz oranı incelendi ve eksiklik tespit edilen iş yerlerine tutanak tutularak, gerekli iyileştirmelerin yapılması için bir hafta süre verildi.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, turşunun hem ilçeye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını, bu yüzden kaliteden ödün verilmemesi için denetimleri sıkı tuttuklarını söyledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
