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Çubuk'ta Trafik Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti

Çubuk'ta Trafik Kazası: İki Kardeş Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bisikletle evlerine dönerken otomobilin çarpması sonucunda Suriye uyruklu iki kardeş hayatını kaybetti. Olay, dedelerinin evinden dönüş yolunda yaşandı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde dedelerinin evinden bisikletle kendi evlerine dönerken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İsmail (12) ve kardeşi Gays Ades (8) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda meydana geldi. Dedelerinin evlerinden bisikletle kendi evlerine gitmek için yola çıkan Süleyman Şah Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Suriye uyruklu İsmail ile 2'nci sınıf öğrencisi kardeşi Gays Ades'e, Emre M. yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Ades, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Buradaki ilk tedavinin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen kardeşi Gays Ades de ağabeyinden yaklaşık 3 saat sonra hayatını kaybetti.

10 yıl önce Suriye'deki iç savaştan kaçarak Ankara'ya gelen Sabiha ve Mahmut Ades çiftinin 4 çocuğundan 2'si olan İsmail ve Gays'ın cenazeleri, aileleri tarafından teslim alındı. Kardeşler, Merkez Cami-i Kebir'de ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Çubuk Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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