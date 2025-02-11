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Çubuk'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çubuk'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki araç arasında meydana gelen çarpışma sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

A.C.B. idaresindeki 06 BAL 100 plakalı hafif ticari araç, Çubuk-Ankara kara yolu Sünlü Kavşağı'nda, E.Y. yönetimindeki 06 CLC 811 plakalı otomobile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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