Çubuk'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 sürücü yaşamını yitirdi, 1 sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çubuk- Şabanözü yolu üzeri Çubuk Hayvancılık OSB yakınlarında meydana geldi. Mehmet Bilici yönetimindeki 06 AG 1962 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen M.Ö. yönetimindeki 06 AEM 018 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerinde kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kafa kafaya çarpışan otomobil sürücülerinden Mehmet Bilici'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü M.Ö. ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.