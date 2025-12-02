Çubuk'ta 11 aydaki denetimlerde 195 motosiklet trafikten men edildi
Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafik polisleri, kask, ehliyet ve tescil gibi kurallara uymayan 195 motosikleti trafikten men etti. Denetimlerde sürücülere cezai işlemler uygulandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde trafik polislerince gerçekleştirilen denetimlerde 11 ayda 195 motosiklet trafikten men edildi.
Çubuk Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kasksız kullanım, abartı egzoz, ehliyetsiz sürüş ve tescilsiz motosikletlere yönelik asayiş ve trafik uygulamasını sürdürüyor.
Bu yılın 11 ayında gerçekleştirilen denetimlerde 195 motosiklet trafikten men edildi, sürücülere cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel