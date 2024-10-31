Çubuk'ta Taş Fırın Projesi Başarıyla Hayata Geçirildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye tarafından yaptırılan taş fırında ekmek pişirilmeye başlandı.

Çubuk Belediyesinin kırsal mahallerde geleneksel değerleri yaşatmak amacıyla 2022'de hayata geçirdiği proje kapsamında, vatandaşların talepleri doğrultusunda belirlenen noktalara inşa edilen taş fırın sayısı 18'e ulaştı.

Son olarak Uluağaç Mahallesi'nde yapılan fırın, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç, MHP İlçe Başkanı Serhat Uluağaçlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla açıldı.

Demirbaş, açılışta yaptığı konuşmada, talepler doğrultusunda yapılan fırınları yaşatmanın mahallelilere ait olduğunu belirterek, "18 mahallemizde köy fırınlarının açılışlarını yapıyoruz. İlçemizin güzel mahallelerinden Uluağaç'a da böyle şirin ve güzel bir fırın yaptık. Önemli olan geleneklerin yaşatılması ve ihtiyaçların giderilmesidir." dedi.

Demirbaş'a teşekkür eden mahalle muhtarı Ali Fatih Asar, fırının büyük bir özlemi giderdiğini söyledi.

Kezban Rençber de "Haftada bir ekmek yapmaktan kurtulduk. En azından ayda bir kere yapar, bir ay yeriz. Başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu.

Mahalleli Berkay Asar, ilçe merkezine çok uzak olmanın bazı sorunlar yaşattığını anlatarak, "Artık köydeki hanımlarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz daha rahat, hep beraber imece usulüyle bir sürü yemek, çörek, pide yapıp inşallah afiyetle yiyeceğiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Demirbaş, mahalle sakinleriyle fırına ekmek verdi. Mahallelilerin yaptıkları börek, ekmek ve pideler davetlilere ikram edildi.