Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı - Haberler

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Çubuk'ta süper market ve akaryakıt istasyonundan sigara çalan zanlı tutuklandı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süper market ile akaryakıt istasyonundan sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir süper market ile akaryakıt istasyonundan sigara çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonundan ve Atatürk Mahallesi'ndeki süper marketten çok sayıda sigara çalınması üzerine çalışma başlattı.

Akaryakıt istasyonu ve çevredeki 40 farklı adresteki güvenlik kameralarındaki 195 saatlik kayıtları inceleyen ekipler, zanlının E.Ö. (31) olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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