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Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Gazilere Yönelik Söylemlere Tepki Gösterdi

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Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki skeçte gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi.

Çubuk Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan, bir televizyon kanalında yayınlanan programdaki skeçte gazilere yönelik söylemlere tepki gösterdi.

Avan, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, bir televizyon programında gazilere yönelik söylemler nedeniyle şehit yakınları ve gazilerin büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Gazilere saygı duymak gerektiğini belirten Avan, "Eğer evlerimizde bugün rahat bir şekilde uyuyorsak, geziyorsak, o kanallarda oyunlarını oynuyorlarsa bunu şehitlerimize, gazilerimize ve kahraman askerlerimize borçlulardır. Şehitlerimizin ve gazilerimizin unvanları ve isimleri oyunlara malzeme edilmemelidir. Onların üzerine oyunlar oynanmamalıdır. Yapılan bu hareketler hiç hoş olmamıştır." dedi.

Şehit babası ve Kıbrıs gazisi Ramazan Beyoğlu ise "Gazilik dünyada mükafatı, karşılığı olmayan bir rütbedir. Gaziler vatan, bayrak, millet ve bütün insanların sağlık ve hürriyeti için canını feda etmektedir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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