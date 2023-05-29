Çubuk'ta Seçim Kutlamaları

Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı.

AK Parti Çubuk İlçe Başkanlığının önünde toplanan vatandaşlar, parti ve Türk bayrakları taşıyarak çalınan seçim şarkılarına eşlik etti. Kentin birçok noktasında da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.

Kutlamalar nedeniyle Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde yoğun trafik oluştu.

Kutlamalarda vatandaşlara seslenen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, vatandaşın verdiği kararla tarih yazdığını söyledi.

Çubuk'un ve Türkiye'nin yeni bir tarih yazdığını vurgulayan Başkan Demirbaş, "Bugün Türkiye Yüzyılı yazıldı. İnşallah sizlerin duasıyla Türkiye Yüzyılı'nda her şey milli ve yerli olarak üretilmeye devam edecek. Hepinize duasından ve desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün bayram günümüz. Teröre ve teröriste destek verenleri bu millet güldürmedi. Türkiye'yi ipotek altına almaya çalışanlara, dışarıdan para getireceğim diyenlere, ülkenin kaynaklarını ipotek altına almaya çalışanlara sizler müsaade etmediniz. Allah razı olsun hepinizden." diye konuştu.