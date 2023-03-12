Çubuk'ta şap hastalığı nedeniyle dezenfeksiyon çalışması başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçede şap hastalığını önlemek için bir dizi çalışma başlatıldı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde belediye ekipleri tarafından ilçede şap hastalığını önlemek için bir dizi çalışma başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi tarafından SAT-2 serotipi şap hastalığının yayılmasını önleyici tedbirlerin alınmasının ardından başkent Ankara'ın tarım ve hayvancılığının önemli merkezlerinden Çubuk'ta da Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede çalışma başlatıldı.

İlçedeki İç Anadolu'nun en büyük canlı hayvan pazarı ikinci bir emre kadar kapatılırken, ilçedeki tüm ahır ve çiftlikler belediye ekipleri tarafından kireçlenmeye başladı.

Şap hastalığı nedeniyle başlatılan dezenfeksiyon çalışması hakkında bilgi veren Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu, yapılan çalışmayla hem şap hastalığından hem de haşereyle mücadele ettiklerini söyledi.

İlçede bir taraftan da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından aşılamanın sürdürüldüğünü anlatan Topçu, şunları söyledi:

"İlçemizde yaklaşık 500'ün üzerinde bir işletme bulunuyor. Şap hastalığından korunmanın en önemli yolu aşılamaktır. Bunun yanında daha fazla yayılmasını önlemek için kireçle dezenfeksiyon yapılması gerekiyor. Bu yolla hem ahıra şap hastalığının bulaşmasını önlüyoruz hem de o ahırda olan hastalığın başka ahırlara bulaşmasını önlüyoruz."

Çubuk Belediyesi olarak benzer bir uygulamayı son 5 yıldır haşereyle mücadelede alanında uyguladıklarını ifade eden Topçu, "Kireç, sineklerin lavralarına karşı da çok önemli bir organik mücadele aracı. Bu uygulamanın başarısını gördük. Bu nedenle de hemen kireçle dezenfeksiyon çalışmasına başladık. Bu çalışmada bizim için iki yer çok önemli. Hayvanların çıkış ve girişleri ile ayaklık dediğimiz bulundukları alanlar ve ahırın atıklarının atıldığı alanlardır. Bu alanlarla birlikte biz ahır gübreliklerinin de sürekli kireçlenmesini biz öneriyoruz." dedi.

Topçu, ilçelerinin kurbanlık üretim ve kesim alanı olduğuna dikkati çekerek, Kurban Bayramına kadar çalışmalarının aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.