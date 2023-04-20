Çubuk'ta pazarda arife günü yoğunluğu yaşandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde ÇubukBazar'ında kurulan bayram pazarında alışveriş yoğunluğu yaşanırken, satışlar esnafın yüzünü güldürdü.

Atatürk Mahallesi'nde Alparslan Türkeş Caddesi ve ÇubukBazarı'nda kurulan bayram pazarında alışveriş yoğunluğu devam ediyor.

İki gün önce kurulan pazarda arife günü de hareketlilik artarak devam etti. Kıyafet başta olmak üzere çeşitli ürünlerin satıldığı pazarda her bayram olduğu gibi bu bayramda en çok ilgiyi yine şeker satıcıları gördü.

Bayrama güzel ve yeni kıyafetler ile girmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği pazarda esnafın da yüzü güldü.

Öte yandan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti Ankara milletvekili adayı Zeynep Yıldız ile pazarı dolaşarak esnaf ve vatandaşların istek, talep ve şikayetlerini dinledi.