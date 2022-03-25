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Çubuk'ta parklara yeni çocuk oyun grupları yerleştiriliyor

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta parklara yeni çocuk oyun grupları yerleştiriliyor

Çubuk Belediyesi, "Yeni Park Projesi" kapsamında ilçe merkezindeki parklara yeni çocuk oyun grupları ve dış mekan spor aletleri yerleştirmeye başladı.

Çubuk Belediyesi, "Yeni Park Projesi" kapsamında ilçe merkezindeki parklara yeni çocuk oyun grupları ve dış mekan spor aletleri yerleştirmeye başladı.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çocukların kaliteli zaman geçirmesi için mahallelerdeki parkları modern yeni nesil oyun grupları ve kent mobilyaları ile donatmaya devam ettiklerini söyledi.

Geçen yıl 7 yeni park yaptıklarını, 3 parkın da revize edildiğini aktaran Demirbaş, yol ve kaldırım gibi hizmetlerin yanı sıra sosyal alanlardaki eksikleri de gidermek için çalıştıklarını kaydetti.

Sağlıklı bir gelecek amacıyla çocuklar için farklı projeler üretmeye devam edeceklerini belirten Demirbaş, "Çocuklarımızın gönül rahatlığıyla hoşça vakit geçirebilecekleri mekanlar yapmaya özen gösteriyoruz. Yapılan bu çalışmalarla ailelerimiz parklara oturmaya gittiği zaman çocukları da oyun gruplarında gönüllerince vakit geçirebilecekler. Burada zaman geçirecek çocuklarımızın mutluluğu bütün dünyaya bedeldir. Bu çocuklar bizim geleceğimizdir. Geleceğimize yatırım yapmak en güzel ve yerinde yatırımdır." diye konuştu.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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