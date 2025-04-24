Çubuk'ta otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.
A.K. yönetimindeki 66 AAZ 614 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı ile Şehit Yarbay Ahmet Öztürk Sokağının kesiştiği kavşakta, A.K'nin kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel