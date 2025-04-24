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Çubuk'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı

Çubuk'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: İki Yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü ve 55 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili polis inceleme başlatırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü Ali A. (14) ile diğer aracın sürücüsü Ali K. (55) yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şeyh Şamil Bulvarı'nda meydana geldi. Ali A. yönetimindeki plakasız motosiklet ile Ali K.'nin kullandığı 66 AAZ 614 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler, sağlık görevlileri tarafından kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağı kırılan motosikletin sürücüsü Ali A., ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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