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Çubuk'ta otomobil bisikletli kardeşlere çarptı: bir ölü, bir yaralı

Çubuk'ta otomobil bisikletli kardeşlere çarptı: bir ölü, bir yaralı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki iki kardeşten biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletteki iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Emre M. yönetimindeki 37 KL 427 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara kara yolu İbni Sina Caddesi'ndeki kavşakta bisikletli 2 kardeşe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yabancı uyruklu kardeşler İsmail (12) ve Gays A. (8) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan kardeşlerden İsmail A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen Gays A'nın sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, sürücü Emre M'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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