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Çubuk'ta Otluk Alanda Yangın Çıktı

Çubuk'ta Otluk Alanda Yangın Çıktı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, Gümüşyayla Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Gümüşyayla Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, Miğre dağına doğru yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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