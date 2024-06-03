Ankara'da Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Turgut Özakman'ın 'Ocak' adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Turgut Özakman tarafından kaleme alınan "Ocak" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri Arzu Eken Bozdemir ve Canan Gürbüz danışmanlığında tiyatro kulübü öğrencileri tarafından sahneye koyulan oyun okulun konferans salonunda seyirciyle buluştu.

Toplam 9 öğrenci tarafından yaklaşık 5 ayda hazırlıkları tamamlanan oyunu Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler izledi.

Hayal, yenilgi ve yokluk arasında 1960'ların Türkiye'sinde bir ailenin hayata dair var olma çabasının işlendiği oyun büyük beğeni topladı.

Oyunun ardından Başkan Demirbaş ve Kılıç, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.