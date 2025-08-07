Çubuk'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölüm, 1 Yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kavak hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Kaza, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu gerçekleşti.
Karagöl yolunun festival alanı kavşağında B.C. idaresindeki 06 EHD 076 plakalı otomobil ile B.Y'nin kullandığı 06 EBD 129 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki Hasan Hüseyin Kavak (17) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan Kavak, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü B.C. ise ekiplerce polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel