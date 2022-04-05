Çubuk'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Atatürk Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde İsmail Bozdoğan'ın kullandığı 06 BYP 475 plakalı motosiklet, Bekir Çeper idaresindeki 06 S 5480 plakalı minibüsle çarpıştı.
Yaralanan Bozdoğan, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.