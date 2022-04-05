Çubuk'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Çubuk'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Mevlana Sokak üzerinde İsmail Bozdoğan'ın kullandığı 06 BYP 475 plakalı motosiklet, Bekir Çeper idaresindeki 06 S 5480 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yaralanan Bozdoğan, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çubuk'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çubuk'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Çubuk'ta minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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