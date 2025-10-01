Haberler

Çubuk'ta Metruk Bina Çöktü, Kimse Bulunamadı

Güncelleme:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde metruk bir bina çöktü. Olay sonrası yapılan aramalarda enkaz altında kimseye ulaşılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Bir yıldır metruk halde olan Harun ve Seyfi Kılıç'a ait 3 katlı aile apartmanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekipler, göçük altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı eğitimli köpek ve cihazlarla enkazda arama yaptı. Yapılan çalışmalarda kimsenin olmadığı tespit edildi.

