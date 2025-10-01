Haberler

Çubuk'ta Metruk Bina Çöktü, Kimse Bulunamadı

Çubuk'ta Metruk Bina Çöktü, Kimse Bulunamadı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde metruk halde bulunan 3 katlı bir bina çöktü. Ekiplerin yaptığı aramalarda enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olay, öğle saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Çiftlik Sokak'ta meydana geldi. Bir yıldır metruk halde olan Harun ve Seyfi Kılıç'a ait 3 katlı aile apartmanı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çalışmalar sırasında sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekipler, göçük altında kalanların olabileceği ihtimaline karşı eğitimli köpek ve cihazlarla enkazda arama yaptı. Yapılan çalışmalarda kimsenin olmadığı tespit edildi.

