Çubuk'ta "Maşa ile Koca Ayı" çocukları eğlendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta "Maşa ile Koca Ayı" çocukları eğlendirdi

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
 - Güncelleme:
Çubuk'ta 'Maşa ile Koca Ayı' çocukları eğlendirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik Maşa ile Koca Ayı müzikli çocuk gösterisi sunuldu.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklara yönelik Maşa ile Koca Ayı müzikli çocuk gösterisi sunuldu.

Özel bir düğün salonunda, Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte çocuklar, Maşa ile Koca Ayı gösterisinde eğlenceli vakit geçirdi.

Gösteriyi çocuklarla izleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, "Bugünün küçüğü yarının büyüğü çocuklarımızın bayramı olan 23 Nisan'da böyle bir organizasyon düzenledik. Onların eğlencelerine biz de ortak olmaya çalıştık. Eğlenmek, çocuklarımızın da hakkı. Tabii ki eğlenerek öğrenmek en güzeli. Bu tür tiyatro oyunları bildiğiniz gibi hem eğitici hem de öğreticidir. Çocuklarımız da çok beğendi. Hepsinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Demirbaş, gösteri sonrası çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ankara, Çocuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title