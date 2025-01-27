Çubuk'ta Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, belediye personeline yönelik madde bağımlılığı konulu seminer düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi tarafından organize edilen programda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sunum yaptı.

Narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı ve bağımlılık yapıcı maddelerin anlatıldığı seminerde uyuşturucuyla mücadele yöntemleri hakkında da bilgi verildi.