Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
Bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti

2 kızını öldürüp intihar etti
Otel faciasında skandal ifade! Belediye Başkan Yardımcısı itfaiye denetimini iptal etmiş

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden pankart: Şunu ger biraz

Alanda açılan pankarta duyarsız kalamadı: Şunu ger biraz

Çubuk'ta Madde Bağımlılığı Semineri Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, belediye personeline yönelik madde bağımlılığı konulu seminer düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sunum yapılan programda, uyuşturucuyla mücadele yöntemleri ve madde bağımlılığının etkileri hakkında bilgi verildi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, belediye personeline yönelik madde bağımlılığı konulu seminer düzenlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi tarafından organize edilen programda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sunum yaptı.

Narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı ve bağımlılık yapıcı maddelerin anlatıldığı seminerde uyuşturucuyla mücadele yöntemleri hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
img

78 kişiye mezar olan otelin muhasebecisi kirli pazarlığı anlattı
img

Yeni transferi kadro dışı bıraktı!
img

Kim cumhurbaşkanı olsun? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı

İstanbul'da esrarengiz olay! Pilotlar 2 gündür kabusu yaşıyor
Bursa depremi İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Bektaş açıkladı

Prof. Bektaş'a sorduk: Bursalıları sokağa döken deprem öncü mü?
Selahattin Demirtaş'ın son hali paylaşıldı

Uzun süre sonra yeni fotoğraf! İşte Demirtaş'ın son hali
Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti

Eşler beraber yıkanabilir mi? Cübbeli şahsın verdiği cevap tepki çekti
İrfan Can Eğribayat'a çirkin mesaj

Mide bulandıran mesajı paylaştı
Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Bursa'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.