Çubuk'ta Lise Öğrencilerinin 'Yeşilçam Şarkıları' Konseri

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencileri, müzik öğretmeni Anıl Cenan Erdoğan'ın yönetiminde 'Yeşilçam Şarkıları' konseri düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, bu tür kültürel etkinliklerin gençlerin öz güvenini artırdığını vurguladı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencileri, "Yeşilçam Şarkıları" konseri verdi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen konserin koro şefliğini müzik öğretmeni Anıl Cenan Erdoğan üstlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Eranıl, "Sanatla iç içe büyüyen gençlerimizi izlemek büyük mutluluk. Bu tür kültürel etkinlikler, hem öğrencilerin öz güvenini artırıyor hem de bizlere geçmişin izlerini yeniden yaşatıyor."dedi.

Alkışlarla sona eren konsere, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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