Çubuk'ta Kurban Bayramı Öncesi Tedbirler Değerlendirildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirler ve hazırlıkların değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki toplantıya, Kaymakam Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.

Kaymakam Bakır, bayramın huzur ve güven içinde geçmesi için tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalışacağını söyledi.

Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakır, "İlçemiz, kurban satışı ve kesimi açısından önemli bir merkez. Bu nedenle özellikle çevre sağlığı ve atık yönetimi konusunda çok titiz davranmamız gerekiyor." dedi.

Belediye Başkanı Demirbaş ise dört yıl önce başlatılan ve bu yıl 21 noktaya çıkarılan kurban atığı bertaraf çukuru uygulamasının vatandaşlar tarafından benimsendiğini ve olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Demirbaş, sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı pazarlarda dikkatli olunması gerektiğinin de altını çizdi.

İlçede 160 kurban kesim noktası oluşturulduğunu ifade eden Demirbaş, bayram süresince temizlik ve kontrol hizmetleri için 105 personelin görev yapacağını kaydetti.