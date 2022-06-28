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Çubuk'ta Kurban Bayramı dolayısıyla baklava mesaisi başladı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta Kurban Bayramı dolayısıyla baklava mesaisi başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan baklava talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcanıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla oluşan baklava talebini karşılayabilmek için yoğun mesai harcanıyor.

Baklavacı Hülya Elma, AA muhabirine, bayram öncesi beklentilerinin üstünde sipariş aldıklarını, Ankara'nın birçok ilçesine baklava gönderdiklerini söyledi.

Bu yıl siparişlerin erken geldiğini, bu nedenle de aralıksız çalıştıklarını belirten Elma, "Pandemi sonrası siparişlerimiz geçen senelere göre çok daha fazla. Biz de elimizden geldiği kadar siparişlere cevap vermeye çalışıyoruz." dedi.

Elma, ev baklavası olduğu için üretimlerinin bir hayli zahmetli olduğunu dile getirerek, "Üç kişi 3 kilogramlık bir tepsi baklavayı 30 dakikada ancak yapıyoruz." diye konuştu.

İlçede daha çok düğünlerde yapılan 40 katlı geleneksel baklava ile midye baklavasına talebin yoğun olduğunu anlatan Elma, "Gazete baklavamız, midye, Çubuk ve 40 kat ev baklavalarımıza ilgi yoğun oluyor. Baklavalarımızın tarifi kuşaktan kuşağa aktarılan bilgilerle hep aynı tarifle hazırlanıyor. Kullandığımız her şey doğal oluyor." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Kurban Bayramı Ankara Güncel Haberler

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