Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi - Haberler

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Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta kullanma tarihi geçmiş gıdalar imha edildi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kullanma tarihi geçen gıdalar toplanarak imha edildi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde kullanma tarihi geçen gıdalar toplanarak imha edildi.

Çubuk Belediyesi zabıta ekiplerince, son bir ay içerisinde aralarında zincir marketlerin de yer aldığı iş yerleri 447 defa denetlendi.

7 iş yerine cezai işlem uygulayan ekipler, kullanma tarihi geçmiş gıdalara da el koydu.

Ürünler, çöp toplama alanında imha edildi.

Öte yandan, ekipler yaptıkları denetimlerde kaldırımları işgal eden 6 iş yerine de cezai işlem uyguladı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, gıda üretim ve satış yerlerine yönelik denetimlerin her geçen gün arttığını, kaldırım işgali yapanlar hakkında da yasal işlemlerin uygulandığını kaydetti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Çubuk Belediyesi, Ankara, Zabıta, Güncel, Haberler

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