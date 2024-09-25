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Çubuk'ta Kışlık Armut Hasadı Başladı

Çubuk'ta Kışlık Armut Hasadı Başladı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, bu yıl rekoltesinin geçen yıldan fazla olması beklenen kış armudunun hasadına başlandı. Üreticiler, armutların olgunlaşmasını bekleyerek satışa sunacaklar.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kışlık armut hasadına başlandı.

Çubuk ilçesinde Ankara armudu olarak bilinen kış armudunun hasadına başlandı. Kış aylarında tatlıdan kompostoya kadar bir çok alanda kullanılan armutta, bu yıl rekoltenin geçen yıldan fazla olacağı öngörülüyor.

Üretici Mustafa Çoban, meyve yetiştiriciliği yaptığını belirterek, Çubuk'un öne çıkan ürünlerinden birinin de armut olduğunu söyledi.

Üretimdeki verimin armut ağacının yaşına göre değiştiğini kaydeden Çoban, şöyle konuştu:

"Bir ağaçtan ortalama 500 kilogram çıkar. Bu armut çok tatlıdır. Ankara'ya has bir armut çeşididir. Hasadın başında 10 tona yakın bir armudumuz oldu. Sadece Kuruçay Mahallemizde 200-300 ton civarında Çubuk armudu çıkar. Genelde armut hasadına ekim ayının başında başlanır. Ancak bu sene biraz erken hasat başladı. Topladığımız armudu, depolara bırakarak olgunlaşmasını bekliyoruz. Daha sonra olgunlaştıkça satışa sunuyoruz."

Atalarının mesleğini sürdürdüğünü dile getiren üretici Ahmet İlhan da, "Ankara armudu sulu olur, yemesi güzel olur. Olgunlaştığında çok tatlıdır." dedi.

Üretici Mustafa Çelik ise, depolarda sakladıkları armutları olgunlaştıkça sattıklarını belirterek, armuttan çocuk maması ve pekmez de yapıldığını anlattı.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

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