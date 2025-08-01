Çubuk'ta Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Afad Selim Yazıcıoğlu (25) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çubuk-Yukarı Çavundur yolu Tahtayazı Mahallesi yakınında meydana geldi. Yukarı Çavundur Mahallesi'ne giden Afad Selim Yazıcıoğlu yönetimindeki 52 ABN 975 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince; taklalar atarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yazıcıoğlu'nun cansız bedeni ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.