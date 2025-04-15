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Çubuk'ta Kadınlara Yönelik Gassallık Kursu Açıldı

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 42 kadının katılımıyla gassallık kursu açıldı. Kurs, cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve defin işlemleri hakkında eğitim veriyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, cenaze yıkama hizmeti için kadınlara yönelik gassallık kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Çubuk Aile Destek Merkezi (ADEM) işbirliğiyle açılan kursa ilişkin kurs eğitmeni Hülya Ergören, gazetecilere yaptığı açıklamada, gelen talep üzerine gassal kursu açıldığını belirtti.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen gassallık kursunda teorik ve uygulamalı eğitim verildiğini anlatan Ergören, cenaze yıkama, kefenleme, cenaze namazı ve defin işlemleri gibi cenaze hizmetleri hakkında bilgiler aktardıklarını kaydetti.

Kursa 42 kadının katıldığını aktaran Ergören, "Toplamda 3 haftalık bir kustur. Kadın gassal sayısının son derece düşük olması, cenaze hizmetlerinin sağlanmasında önemli zorluklar yaratmakta ve toplumda bu alanda büyük bir eksiklik ortaya çıkarmaktadır. Kursiyerlerimiz hem dini hem de toplumsal açıdan büyük bir sorumluluk taşıyan bu alanda eğitim alarak, bu boşluğu doldurma yolunda önemli bir adım attılar. Bizde elimizden geldiğince bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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