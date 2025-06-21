Çubuk'ta Kadınlara Aşçı Yardımcılığı Kursu

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kadınlar için açılan aşçı yardımcılığı kursu ile hem meslek öğreniyor hem de yöresel mutfağı tanıyor. Kurs, özgüven kazandırmayı ve aile bütçesine katkıyı hedefliyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde açılan aşçı yardımcılığı kursunda, kadınlar hem meslek öğreniyor hem de ilçenin yöresel mutfağını tanıyarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Çubuk Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açılan kurs, belediyeye ait tam donanımlı profesyonel mutfakta gerçekleştiriliyor. Kursiyerler hafta içi her gün Türk mutfağı, yöresel yemekler ve temel aşçılık teknikleri üzerine uygulamalı eğitim alıyor.

Kurs eğitmeni Filiz Erdoğmuş, kursun sadece aşçılık değil aynı zamanda özgüven ve sunum yeteneği kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Erdoğmuş, kursun çıraklıktan başlayarak yardımcılık ve ustalık düzeyine kadar devam ettiğini, başarılı kursiyerlere ustalık belgesi verildiğini ifade ederek kendilerine her türlü desteği veren Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Kursiyerlerden Büşra Gökdere ise "Doğrama tekniklerinden başladık. Çıraklıktan yardımcılığa geçtik. Kurabiyeler, çorbalar, fonlar ve pişirme teknikleriyle devam edeceğiz." dedi.

Aysel Yalçın da "Burası sayesinde sadece aşçılık değil, ekonomik özgürlüğümüz için de bir adım atmış olduk. Bu alanda belge alarak kendi işimizi kurmayı hedefliyoruz. Gastronomi tutkusu olan herkese bu kursu öneririm." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel
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