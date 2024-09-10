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Çubuk'ta Kadınlar Tarhana Üretimiyle Öğrencilere Burs Sağlıyor

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite öğrencilerine burs olarak veriyor. Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği gönüllüsü kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhana üretimi için imece usulü çalışıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kadınlar ürettikleri tarhanadan elde ettikleri geliri üniversite öğrencilerine burs olarak veriyor.

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği gönüllüsü kadınlar, kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhana üretimi için imece usulü çalışıyor.

Domates, kırmızıbiber, soğan, yumurta, nohut, nane, tuz, un ve yoğurtla hazırlanarak teknelerde 3 hafta bekletilen hamur, daha sonra küçük parçalar halinde çarşaflara serilerek kurumaya bırakılıyor.

Kuruduktan sonra ufalanarak elekten geçirilen tarhana, kilogramı 400 liradan satışa sunuluyor.

Kadınlar, tarhana satışından elde ettikleri gelirle üniversite öğrencilerine burs sağlıyor.

Çubuk Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Hatice Erkan, AA muhabirine, organik ürünlerle tarhana hazırladıklarını belirterek, "Tamamen eğitime destek amacıyla bir araya geliyoruz. Tarhanamızı da doğal yöntemlerle yapıyoruz. Her derde deva, çok lezzetli ve sağlıklı." dedi.

Ürettikleri ürünler için satış yerleri olduğunu ifade eden Erkan, şöyle konuştu:

"Un tarhanası ilçemizin yöresel ürünlerindendir. Tarhana ağustos sonu, eylül başı gibi yapılır. Bunları üretiyoruz, satıyoruz. Bunun parasıyla da öğrencilere burs veriyoruz. Buradakilerin hepsi gönüllü hanımlarımız. Burada çalışanın sayısı belli olmaz. Sabahleyin 3 kişi geldik, şimdi 6-7 kişi olduk. Her gün 10-15 kişi gelir, bize destek olur. Burada çalışanların hepsinin bir tek amacı var, öğrenciye burs vermek."

Perihan Reçber ise yaklaşık 10 yıldır Hatice Erkan ile eğitime destek için gönüllü çalıştığını kaydederek, "Hatice hocamız ile öğrenci okutuyoruz. Gözleme, erişte, mantı, bazlama, tarhana gibi ürünler yapıyoruz. Haftanın 7 günü gönüllü çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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