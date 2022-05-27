Çubuk'ta İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü kutlandı - Haberler

Ankara'nın Çubuk ilçesinde İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Çubuk Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Edebiyat öğretmeni Esad Murat Doğan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerden Caner Dölgeroğlu ve Bedirhan Kocaçavuş, "Fetih" şiirini okudu.

Öğrenciler tarafından "Fetih" adlı tiyatronun oynanması ve oratoryonun ardından Bekir Yılmaz Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kemanlı mehter takımı gösterisi sunuldu.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş, program nedeniyle öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, "Özellikle mehteran takımımızın performansı çok güzeldi. Türkiye genelinde örnek olacak bir çalışma." dedi.

Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.