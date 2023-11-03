Çubuk'ta İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara Ankara'nın Çubuk ilçesinde tepki gösterildi.

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki belediye binasının önünde toplanan araç sahipleri, Filistin ve Türkiye bayraklarıyla şehir merkezinde ve Ankara Bulvarı'nda konvoy oluşturdu.

Çubuk İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Abdülhamit Ateş, AA muhabirine, Gazze'deki kardeşlere destek olmak amacıyla organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Gazze'deki insanlık dramına duyarlılığını arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Ateş, Çubukluların konvoya büyük ilgi gösterdiğini vurguladı.

Ateş, şunları kaydetti:

"İsrail'e, ABD'ye ve destekçilerine buradan diyoruz ki, Çubuk halkı olarak, Türkiye halkı olarak Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Sonuna kadar bu mücadelelerinde onlara desteklerimizi esirgemeyeceğiz, onlarla beraberiz ve muhakkak yenileceksiniz. Sağ olsun Çubuk halkı hiç bir zaman desteklerini esirgemedi. Bugün de ciddi bir kalabalıkla bu protestomuzu gerçekleştiriyoruz."

Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan ise şehit yakınları olarak her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını ifade ederek, "Dünyanın sessiz kaldığı günlerde Türk milleti ve şehit yakınları olarak her zaman din kardeşlerimiz Filistinlilerin yanındayız. Er ve geç zalimler ve kafirler bu savaşı kaybedecekler." dedi.