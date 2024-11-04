Çubuk'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 21 Yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 21 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara Çubuk Yenice Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Selami A. yönetimindeki 06 ECC 205 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde giden Ali M. idaresindeki 06 S 25023 plakalı işçileri taşıyan bir başka servis minibüsü ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılar, Ankara'da ki çeşitli hastanelere kaldırdı. Toplamda 21 kişinin yaralandığı kazada, yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.