Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Haberler

Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Zühtü Kurtoğlu yönetimindeki 06 S 25053 plakalı midibüs, Çubuk- Ankara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Midibüsün Esenboğa Havalimanı'ndaki bir firmanın çalışanlarını kent merkezine taşıdığı öğrenildi. AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel Ankara Güncel Haberler

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