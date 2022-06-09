Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Haberler

Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı
AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Zühtü Kurtoğlu yönetimindeki 06 S 25053 plakalı midibüs, Çubuk- Ankara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Midibüsün Esenboğa Havalimanı'ndaki bir firmanın çalışanlarını kent merkezine taşıdığı öğrenildi.
AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel