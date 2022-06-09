Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
 - Güncelleme:
Çubuk'ta işçi servisinin devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçi servisi devrildi, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Zühtü Kurtoğlu yönetimindeki 06 S 25053 plakalı midibüs, Çubuk- Ankara yolu Esenboğa Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.

Midibüsün Esenboğa Havalimanı'ndaki bir firmanın çalışanlarını kent merkezine taşıdığı öğrenildi.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title