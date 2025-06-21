Çubuk'ta İşçi Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

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ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş yüklü kamyonetin işçi servis minibüsüyle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve polis ekipleri müdahale etti.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, büyükbaş yüklü kamyonetin, kavşakta işçi servis minibüsüyle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Şabanözü-Çubuk yolu Akkuzulu kavşağında meydana geldi. Abdullah E. yönetimindeki 18 DE 177 plakalı büyükbaş yüklü kamyonet, kavşakta Hasan D.'nin kullandığı 06 S 25313 plakalı işçi servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi, kamyonetteki 8 büyükbaş yola savruldu. Araç sürücüleri ile kamyonetteki Fatih D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyükbaşlar ise çağırılan başka bir kamyonetle kesimhaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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