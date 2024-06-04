Çubuk'ta İlimizin ve Dilimizin Zenginlikleri Yarışmasının Ödül Töreni Düzenlendi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yedi kategoride düzenlenen "İlimizin zenginlikleri, dilimizin zenginlikleri" bilgi ve kültür yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında kültür sanat edebiyat alanlarında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Çubuk Ortaokulu spor salonunda gerçekleştirilen törene Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile veliler katıldı.

Kaymakam Keleş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl ilçede çok önemli projelere ve etkinliklere imza atıldığını söyledi.

En önemlilerinden birinin de 7 kategoride ilçedeki tüm öğrencilerin katılımıyla yapılan yarışma olduğunu dile getiren Keleş, "Geniş katılımcıyla yapılan yarışmalar ve verilen önemli ödüller öğrencilerimiz açısından ciddi anlamda teşvik edici oluyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, milli eğitim camiamıza, görev alan jüri üyelerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Demirbaş da bu ve benzeri çalışmalarla ilçelerinde eğitim ve öğretimin başarısının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Bu yarışmaların hiçbir zaman kaybedeni olmaz. Yarışmalara katılan tüm öğrenciler bilgiyi ve tecrübeyi kazandı. Bu tür etkinliklerle öğrencilerimiz sosyalleşirken, kültürel becerileri de artmaktadır. Bu hafta sonu da gençlerimiz üniversite sınava girecek. Sınava girecek gençlerimize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sunuldu, yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.