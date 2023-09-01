Çubuk'ta ilçe protokolü üniversite kazanan öğrencilerle bir araya geldi

Çubuk'ta ilçe protokolü, üniversiteyi kazanan öğrencilerle görüştü.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programda, ilçede yaklaşık 1400 öğrencinin liseden mezun olduğunu söyledi.

Öğrencilerin büyük bölümünün üniversiteye yerleştiğini aktaran Keleş, "Gençlerimizin bizim geleceğimizin teminatı olduğunun bilinciyle, onlar için her türlü imkanı sunmanın peşindeyiz. Geleceğin kaymakamı, belediye başkanı, avukatı, doktoru sizlersiniz."dedi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise çalışarak bir başarı elde eden ve emeklerinin karşılığı olarak üniversite kazanan gençlerle gurur duyduklarını ifade etti.