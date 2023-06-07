Çubuk'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında Hakan S. yönetimindeki 06 AF 6294 plakalı otomobil ile Mustafa Y'nin kullandığı 41 GE 943 plakalı otomobil çarpıştı.
Mustafa Y'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle takla attı.
Kazada Hakan S'nin eşi Zübeyde S. yaralandı.
Zübeyde S, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel