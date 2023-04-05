Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Kazada sürücüler Mücahit Ceviz ile Hüseyin Çeltikoğlu aynı aileden Fatma, Halil, Kübra, Mustafa ve Poyraz Çeltikoğlu yaralandı. Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde sürekli kaza olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerden önlem almalarını istedi.

Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çubuk- Şabanözü karayolu Akkuzulu Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Çeltikoğlu yönetimindeki 06 LIP 18 plakalı otomobil ile Mücahit Ceviz idaresindeki 06 ACN 147 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan araçlardan biri bariyerleri geçerek tarlaya uçtu. Kazada sürücüler Mücahit Ceviz ile Hüseyin Çeltikoğlu aynı aileden Fatma, Halil, Kübra, Mustafa ve Poyraz Çeltikoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis sevk edildi. Yaralılar, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Vatandaşlar bu kavşakta sürekli kaza olduğunu, bir an evvel yetkililerden önlem almaları gerektiğini söyledi.