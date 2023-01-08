Çubuk'ta iki kardeş yaklaşık 6 saat arayla vefat etti Güncel Haberler Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 6 saat arayla vefat eden iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaklaşık 6 saat arayla vefat eden iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi. Rahatsızlığı bulunan İsmail Çelik'in (67) bilincini kaybettiği haberini alan kardeşi Mehmet Çelik (57), kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Ağabeyi İsmail Çelik ise kardeşinin vefatından yaklaşık 6 saat sonra hayatını kaybetti. Camii Kebir'de öğle vakti kılınan cenaze namazlarının ardından iki kardeş, Kuruçay'daki aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünvar, eski milletvekili Ayhan Yılmaz, eski belediye başkanı Adem Tuğluca ve Çelik kardeşlerin yakınları katıldı. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Çelik İsmail Çelik Kalp Krizi Ankara Güncel Haberler

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