Çubuk'ta huzurevi sakinleri oy kullandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevi sakinleri oylarını kullandı.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yaşlılar Yavuz Selim Ortaokulu'nda, Süleyman Demirel Huzurevi Sürekli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılar ise merkezde kurulan sandıkta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verdi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren servislerle Yavuz Selim Ortaokulu'na getirilen huzurevi sakinleri tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandık başına giderek oylarını kullandı.

Süleyman Demirel Huzurevi'nde ise kurulan 1134 numaralı sandıkta, görevliler ve huzurevi sakinleri oylarını kullandı. Tekerlekli sandalye ve bastonlarıyla sandığa gelen huzurevi sakinlerine görevliler yardım etti.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da, eşi ile birlikte sandık başına gidip Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Başkan Demirbaş, seçimlerin hayırlı olmasını diledi.