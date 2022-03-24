Çubuk'ta hobi bahçesinden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı - Haberler

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Çubuk'ta hobi bahçesinden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

AA - Hüseyin Yiğiner - Güncel
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Çubuk'ta hobi bahçesinden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sünlü Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinden hırsızlık yaparak ticari taksiyle kaçmaya çalışan 2 kişi, devriye gezen Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından durduruldu.

Şüpheliler E.B. (29) ve Y.D'nin (33) üzeri ile araçta yapılan aramada, hobi bahçesinden çalınan çok sayıda araç gereç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ankara, Çubuk, Güncel, Haberler

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