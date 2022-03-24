Çubuk'ta hobi bahçesinden hırsızlık yapan zanlılar yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde hobi bahçesinden hırsızlık yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sünlü Mahallesi'nde bulunan hobi bahçelerinden hırsızlık yaparak ticari taksiyle kaçmaya çalışan 2 kişi, devriye gezen Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri tarafından durduruldu.

Şüpheliler E.B. (29) ve Y.D'nin (33) üzeri ile araçta yapılan aramada, hobi bahçesinden çalınan çok sayıda araç gereç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.